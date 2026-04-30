お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と安藤なつ（45）が30日、東京・六本木の東京ミッドタウンで行われたアサヒグループ食品のタブレット菓子「ミンティア」のPRイベントに登場した。同製品の発売30周年を記念し、日常の小さなストレス解消をテーマにしたイベント「ミンティアリフレッシュビート」をきょう30日から5月3日まで同所で実施。会場に設置された巨大な画面でリズムゲームを楽しみながら、日常のち