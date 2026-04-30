お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と安藤なつ（45）が30日、東京・六本木の東京ミッドタウンで行われたアサヒグループ食品のタブレット菓子「ミンティア」のPRイベントに登場した。

同製品の発売30周年を記念し、日常の小さなストレス解消をテーマにしたイベント「ミンティア リフレッシュビート」をきょう30日から5月3日まで同所で実施。会場に設置された巨大な画面でリズムゲームを楽しみながら、日常のちょっとしたストレスを「ミンティア」でリフレッシュする爽快感が体験できる。

ゲームにちなみ「最近ハードだと思ったこと」を聞かれたカズレーザーは「今、自動車教習所に通っているんですけど、超ハード。すぐに退所したい」と告白。「車線を変えるときに“鏡見ました”とか“後ろ見ました”とか、全部口に出してやってる。間違えたくないから。でも、全然動きが追いつかない」。

さらに「縦列駐車やらされたのよ。俺どうせ縦列駐車しないから、あの項目だけキャンセルしたい」と運転に四苦八苦している様子。さらに、「もうすぐ間に合わなくて、失格になりそう」と教習期限の9カ月を過ぎそうであると告白。安藤に「え？大丈夫？」と心配されると「いや、でも…頑張ってる」と表情を変えずに答えた。