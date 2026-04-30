JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」にて、ホロライブ所属の女性VTuberユニット「秘密結社holoX」の初単独ライブ映像が配信されることが発表された。 【画像あり】ライブのキービジュアルを使ったグッズ 配信されるのは、4月29日にぴあアリーナMMで開催された『秘密結社holoX Live 2026「First MISSION」』の模様。配信期間は5月30日11時から7月5日23時59分までで、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND