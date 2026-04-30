加藤和樹が、9月にミニアルバム『SMASH BOX』をリリースすることを発表した。また、5月1日に先行シングル「Chu La Pa Pan!!!」のリリースも決定している。 これらの情報は、4月29日に東京・恵比寿ガーデンホールにて開催されたファンクラブイベント＜THE VOICEFUL WORLD Vol.7 〜20th Anniversary・Laugh & Peace＞にて発表されたもの。先行配信シングル「Chu La Pa Pan!!!」は、同公演で初披露され、20周年イヤーの幕開