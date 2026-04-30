2025-26シーズンのSVリーグの日本人選手では今季リーグ最多となる709得点（全体4位）をマークし、アタッカーだけに絞れば出場セット数167は全体トップの数字。リザーブが予定されていた選手がシーズン前に負傷したことも少なからず影響しただろうが、それを差し引いたとしても文字どおりの「フル稼働」である。ウルフドッグス名古屋、宮浦健人──。そのタフネスぶりが光るレギュラーシーズンだった。宮浦健人は昨季ファイナル