俳優の賀来賢人さんが28日、プロデューサーを務め、自身も出演している映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（6月5日公開）のジャパンプレミア試写会に、主演の穂志もえかさん、監督・脚本のデイヴ・ボイルさんとともに登場。デイヴさんと設立した映像制作会社『SIGNAL181』の設立の経緯などを語りました。■劇場映画第1作はホラー作品会社設立の経緯を語る映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』は、『SIGN