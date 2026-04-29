岩崎宏美が、1年間をかけて全国で開催してきたデビュー50周年コンサートのグランドフィナーレを、本日東京国際フォーラム ホールCにて迎えた。ファンへの感謝を込めて自らも作詞に参加した記念曲「永遠のありがとう」を引っさげた50周年ツアーは、数々ンボヒット曲を惜しげもなく披露するスペシャルなプログラムで大盛況。最終日のチケットも完売で、全10公演で約2万人を動員した。記念イヤーの集大成となる、この日のステージは17