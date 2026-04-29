あいみょんが、1stアルバム『青春のエキサイトメント』のアナログ盤を本日リリースした。これはメジャーデビュー10周年を記念して企画されたもので、アルバム全5作のアナログ盤が4月より5カ月連続、数量限定でリリースされる。全5作の12インチアナログレコードは2枚組の180g重量盤かつカラーバイナル仕様となっている。また、各作品には特典へ応募できる専用QRコード付きの「あいみょん 10th Anniversary CARD」が封入されており、
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