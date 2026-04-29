Image: betabeta_design こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。せっかく音質にこだわったイヤホンを持っているのに、マイクがないからゲームやオンラインミーティングで使えない...音楽を聴くときにしか日の目を見ない高音質イヤホンを、もっと活躍させてあげたい。その思いに応えるために生まれたのが、ゲーミングリケーブル「GEEK」です。マイクを