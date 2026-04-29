イラン情勢の悪化による原油の供給不足で休業していた温泉施設が営業再開です。 29日午前10時、兵庫県丹波篠山市の温泉施設「こんだ薬師温泉 ぬくもりの郷」。利用客が続々と訪れ、にぎわいをみせます。 （利用客）「待ちに待ったという感じ」「うれしいです」 実は、この施設は3月28日から休業していました。源泉を温めるためには、いまの時期だと1日約1200Lの重油が必要ですが、イラン情勢の悪化で十