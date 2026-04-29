元卓球女子日本代表で五輪メダリストの平野早矢香さん（41）が、28日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、現役時代のエピソードを語った。同局では、5月2日に開幕する卓球世界選手権ロンドン大会を放送する。また平野さんは、水谷隼氏ととも4月スタートの同局卓球番組「〜絶対届く、金メダル。〜卓球PROJECT2028」のMCを務める。12年ロンドン五輪の女子団体で銀メ