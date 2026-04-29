Kohei Shimizuが、2026年初となるシングル「Bite Mark」を本日配信リリースした。本作は、エレクトロなテクスチャーが載った、チリつくボタニカなサウンドスケープ、ボトムに重心をおとしたマットなビートが絡み合う曲展開で、歌唱はiwu（イウ）が担当している。彼女はKohei Shimizuのプロジェクトのみに存在する謎のシンガーで、「Crea」や「Skin」でも登場している。なお、ジャケット写真はシゲマツ/NANTOKAによるイラストレーシ