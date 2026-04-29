日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』から誕生したグローバルヒップホップグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）が、5月27日にリリースする1stミニアルバム『17.7』より、「Stolen」を本日先行配信リリースした。ああせて、MVも公開された。新曲「Stolen」は、韓国のヒップホップアーティスト・Gaekoが本作のためにプロデュースした楽曲で、型にハマらず、どこにいても自分たちの音楽、自分