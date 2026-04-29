LUNA SEA × GLAYが、5月27日にリリースする対バンLIVE映像作品『The Millennium Eve 2025』のティザー映像を公開した。これまで「速報ティザー」として約15秒の映像のみが公開されていた本作だが、今回新たに公開された映像ではその全貌により迫った内容になっているという。LUNA SEAとGLAYそれぞれの代表曲「ROSIER」「誘惑」をはじめ、「I for You」「HOWEVER」、さらには互いの楽曲をカバーしたパフォーマンス「JESUS」「SOUL