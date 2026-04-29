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GLAY
01. WET DREAM
02. MERMAID
03. ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë
04. ¸ý¿°
05. pure soul
06. HOWEVER
07. ·î¤Ëµ§¤ë
08. THINK ABOUT MY DAUGHTER
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whodunit¡ÁJESUS¡Áwhodunit
10. Í¶ÏÇ
11. ¤µ¤è¤Ê¤é¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯
12. BEAUTIFUL DREAMER
LUNA SEA
01. STORM
02. Déjàvu
03. DESIRE
04. SHINE
05. IN SILENCE
06. SEARCH FOR REASON
07. I for You
08. SOUL LOVE
09. BELIEVE
10. ROSIER
ENCORE
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01. TRUE BLUE
THE¡úBAND
02. BELOVED
LUNA SEA | GLAY
03. WISH
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Behind the Scenes of The Millennium Eve 2025
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1.Dead Or Alive ¢¨¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì·¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
2.Unleashed feat.°ÂÃ£Í´¿Í
3.Èá´ê GLAY¡ßÀ¤ÉðÍµ»Ò feat.¾®ÅÄÏÂÀµ
4.ÆîÅìÉ÷ feat.YUKI (from GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE in Tokyo Dome)
5.Dead Or Alive (BUNNY Remix)
6.Dead Or Alive (KSUKE Remix)
7.Dead Or Alive (´Ø¸ý¥·¥ó¥´Remix)
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¡¦Dead Or Alive -MUSIC VIDEO
¡¦Dead Or Alive -BEHIND THE SCENES
¡¦GLAY 30th Anniversary DOCUMENTARY -GLAY¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤-
¡¦Í¶ÏÇ feat. HYDE (from GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE in Tokyo Dome)
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7·î31Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:00
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1/16(ÅÚ)¡¡Ê¼¸Ë¡¦GLION ARENA KOBE
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1/30(ÅÚ)¡¡¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
1/31(Æü)¡¡¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
2/6(ÅÚ)¡¡Aichi Sky Expo(°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì) ¥Û¡¼¥ëA
2/7(Æü)¡¡Aichi Sky Expo(°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì) ¥Û¡¼¥ëA
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2/13(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û¥µ¡¼¥â¥ó¡¦¤Þ¤ë¤Ê¤Þ¥¢¥ê¡¼¥Ê(È¡´Û¥¢¥ê¡¼¥Ê)
2/14(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û¥µ¡¼¥â¥ó¡¦¤Þ¤ë¤Ê¤Þ¥¢¥ê¡¼¥Ê(È¡´Û¥¢¥ê¡¼¥Ê)
2/20(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
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