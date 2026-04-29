巨人は２９日、則本昂大投手の出場選手登録を抹消した。代わって石川達也を登録した。則本は２８日の広島戦に先発し、５回１２安打６失点と打ち込まれた。楽天から移籍した今季はここまで４試合に登板し、０勝２敗、防御率３・５２。広島は佐藤啓介内野手を抹消し、前川誠太内野手を登録した。いずれも再登録は５月９日以降。