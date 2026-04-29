声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、自身のＸを更新。3rd写真集が7月11日に発売されることを記念して、ジムでトレーニングしている時のオフショットを投稿した。【写真】デカすぎるお尻！トレーニング中の井口裕香写真を4枚投稿したＸでは「また紙面で写真集が出せるなんて夢のようですコツコツトレーニングして2nd写真集の頃よりも更にお尻プリッと！パーンと！ブリリ〜ンと！育てました」と報告。続