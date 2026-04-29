[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節](クラド)※14:00開始主審:川俣秀<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 22 ムン・キョンゴンDF 2 岡本拓也DF 6 三竿雄斗DF 31 ペレイラMF 8 榊原彗悟MF 14 宇津元伸弥MF 16 茂平MF 18 野嶽惇也MF 20 木許太賀MF 37 木本真翔FW 9 有馬幸太郎控えGK 1 田中悠也DF 7 吉田真那斗DF 30 戸根一誓MF 5 中川寛斗MF 36 松岡颯人MF 72 山口卓己FW 13 伊佐耕平FW 15 屋敷優成FW 17 キム・ヒョ