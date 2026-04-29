外はサクサク、中はジューシーなレアカツ。おうちで作るには、火加減や調理方法が難しいイメージがありますが、〈刺し身のさく〉を揚げ焼きにすれば簡単！チーズとパセリがきいた香草パン粉は、脂ののったサーモンと相性抜群！らっきょう入りのマヨソースで飽きのこない味わいに仕上げます。『サーモンの香草パン粉焼き』のレシピ材料（2人分）サーモン（刺し身用）……1さく（約250g）〈香草パン粉〉にんにくのみじん切り……1か