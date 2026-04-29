今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【日帰り旅行祭N2026】駅チカ海チカ水族館！新江ノ島水族館に行こう【VOICEROID旅行】』という暮瀬さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）日帰り旅行祭N 2026参加作品です。 当日2時間寝坊したので、急ぎ足で見学することになったYO！神奈川県藤沢市にある新江ノ島水族館へ江ノ電で訪れた投稿者の暮瀬さん。各鉄道会社の乗車券とセットになったお得な入場券もある