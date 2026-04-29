東京駅改札内のエキナカ商業施設“グランスタ東京”は、「店長101人のガチ投票！イチ推しBEST10 〜手土産（スイーツ）部門〜」を発表。1位には「Brick bake bakers by Patisserie ease」の「クラフトフィナンシェ（プレーン）」が選ばれた。【写真】東京駅らしいビジュアル！2位の「東京鈴もなか」もおいしそう■GWのお土産選びに今回発表された「店長101人のガチ投票！イチ推しBEST10 〜手土産（スイーツ）部門〜」は、2月1