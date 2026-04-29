◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、打者としては本拠地・マーリンズ戦のスタメンから外れた。投手としては、今季５度目のマウンドで、３勝目を期す。「１番・ＤＨ」にはラッシングが入った。チームは前夜に劇的な逆転サヨナラ勝ちを収め、３連勝中と絶好調だ。大谷は前回２２日（同２３日）の