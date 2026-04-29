◆米大リーグ ドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、打者としては本拠地・マーリンズ戦のスタメンから外れた。投手としては、今季５度目のマウンドで、３勝目を期す。「１番・ＤＨ」にはラッシングが入った。チームは前夜に劇的な逆転サヨナラ勝ちを収め、３連勝中と絶好調だ。

大谷は前回２２日（同２３日）の敵地・ジャイアンツ戦では最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）で、６回５安打７奪三振、無失点の好投を見せたが、白星とはならず。大谷は「全体的に調子はよかったと思う。いいペースできていたので７回まで行ければベストだったのかなと思う。今日は０―０だったので、球数よりも１点をやらないことの方が重要だった」と振り返っていた。

今季は試合前時点で４試合に登板し、２勝０敗、投球回数は２４イニングで防御率は０・３８と圧巻の成績を残している。大谷は前々回の１５日（同１６日）の敵地・メッツ戦では、その２日前に右肩付近に死球を受けた影響も考慮され、エンゼルス時代の２１年５月２８日（同２９日）の敵地アスレチックス戦以来５年ぶりとなる投手専念。６回２安打１０奪三振の内容で今季２勝目を挙げ、投手専念には「びっくりしましたけど。チームとしてもいい戦略じゃないかな」と話していた。