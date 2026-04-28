物価高が続くなか、県は旅行需要の喚起を狙って5月14日(木)から県内旅行の費用を割り引く独自の『GoToトラベル事業』を始めると発表しました。 ■花角英世知事 「連休は需要が好調のようだが、連休明けから一般的には需要が細っていく。5～7月に『にいがたGoToトラベル』をスタートさせたいと思っている。」 物価高対策の一環として実施する『にいがたGoToトラベル』は、1人あたり3000円を上限に県内旅行