元AKB48で女優の前田敦子（34）が28日、東京ドームで行われた巨人―広島戦の始球式に登場。かつての“不動のセンター”が、投手役で球場を沸かせた。背番号「9」のユニホームに黒のパンツ姿で登場した前田は、球場の声援にニコニコ笑顔を振りまきながら登場。マウンドに上がると大きく振りかぶって左手で山なりのボールを投じた。ボールは捕手の手前にポトリと落ちて転がりミットに。惜しくもノーバウンドとはならなかったが