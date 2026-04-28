国会では先ほどから、消費減税などを議論する「社会保障国民会議」の実務者会議が開かれています。会議では、消費税率をゼロ％にすることを前提に議論が行われていますが、政府内の一部で浮上した「1％」案がどこまで実現性があるのかが焦点となっています。28日午後4時から始まった会議では、これまでに行ってきたレジのシステムメーカーや外食産業などの事業者らへの聞き取りから、「論点」のとりまとめが行われています。レジメ