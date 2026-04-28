東京・葛飾区の路上で男性4人が複数の男から暴行を受け、金塊が入ったリュックを奪われました。警視庁が逃走した男らの行方を追っています。【映像】金塊が奪われた現場周辺の様子午後2時ごろ、葛飾区東新小岩の路上で「カバンを男同士で取り合っていた」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、男性4人は催涙スプレーのようなものを吹きかけられ、複数の男から殴るなどの暴行を加えられ、金塊が入ったリュ