大阪・南港のATC（アジア太平洋トレードセンター）で、ゴールデンウィークの5月3日に『ごみ祭り』が開催されることが決まり、概要が発表された。【画像】『ごみ祭り』ビジュアルATCは、大阪・関西万博会場に一番近い複合施設。『ごみ祭り』は、万博シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」（クラゲ館）と共に実施してきた「ごみ祭り：ごみアートコンテスト」が進化するもの。“音”の可能性へと広げ、捨てられた