暑さや湿気でメイク崩れが気になる朝、紫外線や冷房ダメージを受けた夜。そんな夏特有の肌悩みに寄り添う「サボリーノ」から、数量限定のひんやりシートマスクが2026年6月2日に登場します。朝用・夜用それぞれの目的に合わせた処方で、忙しい毎日でも1分で手軽にケアできるのが魅力。時短も心地よさも叶える、夏の頼れる新作です。 朝はテカリ対策でさらっと快適肌へ 「サボリーノ 目ざまシー