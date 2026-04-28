サボリーノのひんやり新作登場！朝夜使える夏限定シートマスクに注目

暑さや湿気でメイク崩れが気になる朝、紫外線や冷房ダメージを受けた夜。そんな夏特有の肌悩みに寄り添う「サボリーノ」から、数量限定のひんやりシートマスクが2026年6月2日に登場します。朝用・夜用それぞれの目的に合わせた処方で、忙しい毎日でも1分で手軽にケアできるのが魅力。時短も心地よさも叶える、夏の頼れる新作です。

朝はテカリ対策でさらっと快適肌へ

「サボリーノ 目ざまシート N CS26＜フェイスマスク＞」は、30枚入り（292mL）1,540円。シトラススカッシュの香りで、眠たい朝も気分までリフレッシュしてくれそう♪

【-5℃³】のひんやり感で、メイク前の肌をすっきりひきしめ。BHA⁵配合で角質ケアしながら、余分な皮脂によるテカリを防ぎます。

アラントイン（整肌）、マンダリンオレンジ果皮エキス（保湿）も配合され、さらっとなめらかな肌へ。

洗顔*⁷＋スキンケア＋保湿下地の機能を備え、朝はこれ1枚で完了する手軽さも嬉しいポイントです。

Soruleの新ミューズにHearts2Hearts就任♡限定特典も見逃せない

夜はうるおい補給で透明感ケア*⁸

「サボリーノ お疲れさマスク N PS26＜フェイスマスク＞」は、30枚入り（287mL）1,540円。ピーチスパークリングの香りで、一日の終わりをやさしく包み込むような使用感です。

【-3℃³】の心地よい冷感とともに、PHA⁹やアルブチン（整肌）、アロエベラ葉エキス（保湿）を配合。乾燥しやすい夜の肌にうるおいを与え、透明感ケア*⁸までサポートします。

化粧水＋乳液＋美容液＋クリーム＋パックの5in1仕様で、おやすみ前のケアも1分*⁶で完了。疲れて何もしたくない日にも頼れる存在です。

夏にうれしい共通ポイントも充実

2品共通で、キシリトール、エリスリトール、メントングリセリンアセタールの冷感成分¹を配合。さらに3種のビタミンC¹⁰やダイズ種子エキス（保湿）も加わり、夏の肌をすこやかに整えます。

潤いを届けて閉じ込める「水密ヴェール処方」により、角層までしっとり保湿。年齢に応じたお手入れ¹⁴を意識した22AG¹³配合で、時短ながら満足感のあるケアが叶います。

*²冷感による

*³スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー調べ。25℃下において5名にて測定。冷感の感じ方には個人差があります。

*⁴余分な皮脂のこと

*⁵サリチル酸（角質ケア）

*⁶使用時間目安

*⁷ふきとりによる

*⁸うるおいによる

*⁹グルコノラクトン（整肌）

*¹⁰アスコルビルグルコシド、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルリン酸Na（全て整肌）

*¹¹セイヨウハッカ油（整肌）

*¹²角層まで

*¹⁴年齢に応じたお手入れ

この夏はサボリーノで賢く時短美容

朝のバタバタ時間も、夜の疲れたひとときも、サボリーノの限定マスクがあればスキンケアはぐっとスマートに。ひんやり感と保湿力を兼ね備えた2種類は、夏の肌環境にぴったりのアイテムです。

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♡今年の夏は、1分ケアで快適なうるさら肌を目指してみてはいかがでしょうか。