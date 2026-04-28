【モデルプレス＝2026/04/28】2026年5月に配信開始されるPrime Videoの新着作品が発表された。【写真】SixTONES京本大我が待ち受けにしている人気女優◆映画（日本）：「宝島」第160回直木賞など名だたる文学賞を受賞した真藤順丈氏の同名小説を大友啓史監督が映画化し、第49回日本アカデミー賞にて作品賞、主演男優賞を含む8部門で優秀賞を獲得した『宝島』を5月1日から独占配信。1952年、米軍統治下の沖縄を舞台に、米軍基地から