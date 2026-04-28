Prime Video5月新着コンテンツ発表「憧れの作家は人間じゃありませんでした」「泉京香は黙らない」「コンビニ兄弟」ほか
【モデルプレス＝2026/04/28】2026年5月に配信開始されるPrime Videoの新着作品が発表された。
【写真】SixTONES京本大我が待ち受けにしている人気女優
第160回直木賞など名だたる文学賞を受賞した真藤順丈氏の同名小説を大友啓史監督が映画化し、第49回日本アカデミー賞にて作品賞、主演男優賞を含む8部門で優秀賞を獲得した『宝島』を5月1日から独占配信。1952年、米軍統治下の沖縄を舞台に、米軍基地から物資を奪い困窮する住民に分け与える「戦果アギヤー」と呼ばれる若者たちの成長と葛藤を描く感動作。妻夫木聡が主演を務め、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太ら豪華キャストが共演する。
鬼才クリストフ・ガンズ監督が鮮烈なビジュアルでその深淵を描き出す戦慄のサイコロジカルホラー『リターン・トゥ・サイレントヒル』を5月15日から独占配信。亡き妻からの手紙を受け取った主人公が思い出の地である「サイレントヒル」を訪れ、異形の怪物たちと対峙しながら恐ろしい真実へと近づいていく物語が描かれる本作は、2006年の映画版『サイレントヒル』を手掛けたクリストフ・ガンズ氏が再び監督を務め、「サイレントヒル2」の声優陣が日本語吹き替えキャストとして続投している。
平凡な中年男が実は一流の殺し屋という裏の顔を持つ姿を描いたハードボイルドアクションの続編『Mr.ノーバディ2』を5月28日から見放題最速配信。借金を返済するために休日返上で任務を請け負っていた主人公ハッチ（ボブ・オデンカーク氏）は、家族関係を修復するためにバカンスを計画するものの、向かった先のリゾートは巨悪組織の女帝レンディーナ（シャロン・ストーン）の密輸ルートだった。地元保安官との些細なトラブルが、たちまち巨悪組織とのド派手な全面戦争へとエスカレートし…。
警察の事件捜査に協力する謎に満ちた美貌の吸血鬼作家・御崎禅（京本大我）と、人外に翻弄される新米編集者・瀬名あさひ（桜田ひより）のトラブルだらけな日々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”『憧れの作家は人間じゃありませんでした』を5月4日から独占配信。「念写」や「読心術」といった、人外ならではの能力で難事件を華麗に解決していく御崎が、人間と関わることで徐々に変化していく様も見どころ。
『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで世界的な人気を誇る荒木飛呂彦氏の原作漫画を実写化した人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作となる『泉京香は黙らない』を 5月12日から見放題配信。露伴（高橋一生氏）の担当編集にして、良き相棒でもある泉京香（飯豊まりえ氏）が主人公となるシリーズ初の物語。今回、京香は露伴の一言からとんでもない怪異に巻き込まれる。原作者である荒木氏から脚本への協力を得て、世界からも注目を集める監督集団「5月」の関友太郎氏と平瀬謙太朗氏が書き下ろしたオリジナルストーリー。
中島健人が主演するハートフルでミステリアスなヒューマンコメディー ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』を5月6日から見放題配信。北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男の、気になる２人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決する、現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられる。
マーベル・コミックの「スパイダーマン・ノワール」をベースに、1930年代のニューヨークを舞台にした実写ドラマシリーズPrime Original「スパイダー・ノワール」シーズン1を5月27日から独占配信。ニコラス・ケイジ氏演じる、運に見放された年老いた私立探偵ベン・ライリーが、ある深い個人的な悲劇をきっかけに、かつてこの街で唯一のスーパーヒーローだった自らの過去と向き合うことを余儀なくされる姿を描く。
世界的なヒットを記録した革新的なスパイ・シリーズの続編Prime Original『シタデル』シーズン2を5月6日から独占配信。記憶を失っていた精鋭エージェント、メイソン・ケイン（リチャード・マッデン）とナディア・シン（プリヤンカ・チョープラー・ジョナス）が、自らの過去と強大な影の組織「マンティコア」の正体に迫ったシーズン1から物語はさらにスケールアップ。本作ではさらなる陰謀が渦巻く中、スタンリー・トゥッチ演じるベルナール・オーリックらと共に、世界を股にかけた過酷なミッションに挑む。
一人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から「真実の愛」を求めて運命のパートナーを選ぶ恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4を5月1日から独占配信。4代目バチェロレッテには、シリーズ最年少の26歳で、トリリンガルモデルの平松里菜氏就任。「正式な交際経験がない」と語る彼女が、人生で初めて本気の愛に向き合う、最も情熱的なラブストーリーが微笑みの国・タイで繰り広げられる。
【映画（日本）】
2026年5月1日（金）
『海街diary』
『海よりもまだ深く』
『三度目の殺人』
『そして父になる』
『宝島』※独占配信
『万引き家族』
2026年5月8日（金）
『恋を知らない僕たちは』
『うちの弟どもがすみません』
2026年5月14日（木）
『奇跡』
【映画（海外）】
2026年5月1日（金）
『デッドコースター』
『動物界』
『特捜部Q 吊された少女』
『ファイナル・デスティネーション』
『ファイナル・デッドコースター』
『ファイナル・デッドブリッジ』
『ファイナル・デッドサーキット』
『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』
2026年5月8日（金）
Prime Original『ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜』（Non È Un Paese Per Single／イタリア） ※午前7時から独占配信
2026年5月9日（土）
『FPU〜若き勇者たち〜』
2026年5月15日（金）
『MEG ザ・モンスター』
『リターン・トゥ・サイレントヒル』 ※独占配信
2026年5月28日（木）
『Mr.ノーバディ2』 ※見放題最速配信
【映画（韓国）】
2026年5月1日（金）
『対外秘』
『ベイビー・ブローカー』
【アニメ映画（日本）】
2026年5月1日（金）
『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』
『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』
『Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆』
2026年5月8日（金）
『劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』
『鋼の錬金術師 嘆きの丘（ミロス）の聖なる星』
2026年5月15日（金）
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−維新志士への鎮魂歌』
【テレビドラマ（日本）】
2026年5月1日（金）
『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』
『アポロの歌』
『家売るオンナ』
『家売るオンナの逆襲』
『過保護な若旦那様の甘やかし婚』
『高良くんと天城くん』
『4月の東京は…』
『体感予報』
『ふったらどしゃぶり』
『凛子さんはシてみたい』
2026年5月4日（月・祝）
『憧れの作家は人間じゃありませんでした』 ※独占配信
2026年5月6日（水・祝）
ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』
2026年5月8日（金）
『低体温男子になつかれました。』
2026年5月12日（火）
岸辺露伴は動かない『泉京香は黙らない』
【テレビドラマ（海外）】
2026年5月1日（金）
『愛の香り〜I Feel You Linger In The Air〜』（タイ）
『Only Friends』（タイ）
『カムバックマドンナ〜私は伝説だ』（韓国）
『恋にめばえて』（韓国）
2026年5月6日（水・祝）
Prime Original『シタデル』（Citadel／アメリカ）シーズン2 ※午後4時から独占配信
『秘録恋菓〜逃亡皇子の甘い約束〜』（中国）
2026年5月13日（水）
Prime Original『グッド・オーメンズ』（Good Omens／アメリカ）シリーズ最終回 ※午後4 時から独占配信
『シンデレラ・ロマンス』（中国）
2026年5月20日（水）
『冰雨火（ひょううか）〜BEING A HERO〜』（中国）
2026年5月27日（水）
『青雲伝 〜惹かれ合う二人、許されぬ愛〜』（中国）
Prime Original『スパイダー・ノワール』（Spider-Noir／アメリカ）シーズン1 ※午後4時から独占配信
【テレビアニメ（日本）】
2026年5月1日（金）
『MFゴースト 3rd Season BATTLE DIGEST』※3日先行
『HUNTER×HUNTER』
『魔法科高校の劣等生』
『魔法科高校の劣等生 来訪者編』
『魔法科高校の劣等生 第3シーズン』
『魔法科高校の劣等生 追憶編』
『魔法科高校の優等生』
2026年5月2日（土）
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON（第8期） No.170+1「More」』
2026年5月8日（金）
『鋼の錬金術師』
『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』
『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST(OVA)』
2026年5月15日（金）
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−追憶編』
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−星霜編』
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−新京都編』
【バラエティー（日本）】
2026年5月1日（金）
『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 ※午後8時から独占配信
2026年5月15日（金）
『相席食堂 S10』
【バラエティー（海外）】
2026年5月1日（金）
『ブリッピーのシンガポール・アドベンチャー』
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SixTONES京本大我が待ち受けにしている人気女優
◆映画（日本）：「宝島」
第160回直木賞など名だたる文学賞を受賞した真藤順丈氏の同名小説を大友啓史監督が映画化し、第49回日本アカデミー賞にて作品賞、主演男優賞を含む8部門で優秀賞を獲得した『宝島』を5月1日から独占配信。1952年、米軍統治下の沖縄を舞台に、米軍基地から物資を奪い困窮する住民に分け与える「戦果アギヤー」と呼ばれる若者たちの成長と葛藤を描く感動作。妻夫木聡が主演を務め、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太ら豪華キャストが共演する。
◆映画（海外）：「リターン・トゥ・サイレントヒル」
鬼才クリストフ・ガンズ監督が鮮烈なビジュアルでその深淵を描き出す戦慄のサイコロジカルホラー『リターン・トゥ・サイレントヒル』を5月15日から独占配信。亡き妻からの手紙を受け取った主人公が思い出の地である「サイレントヒル」を訪れ、異形の怪物たちと対峙しながら恐ろしい真実へと近づいていく物語が描かれる本作は、2006年の映画版『サイレントヒル』を手掛けたクリストフ・ガンズ氏が再び監督を務め、「サイレントヒル2」の声優陣が日本語吹き替えキャストとして続投している。
◆映画（海外）：「Mr.ノーバディ2」
平凡な中年男が実は一流の殺し屋という裏の顔を持つ姿を描いたハードボイルドアクションの続編『Mr.ノーバディ2』を5月28日から見放題最速配信。借金を返済するために休日返上で任務を請け負っていた主人公ハッチ（ボブ・オデンカーク氏）は、家族関係を修復するためにバカンスを計画するものの、向かった先のリゾートは巨悪組織の女帝レンディーナ（シャロン・ストーン）の密輸ルートだった。地元保安官との些細なトラブルが、たちまち巨悪組織とのド派手な全面戦争へとエスカレートし…。
◆テレビドラマ（日本）：「憧れの作家は人間じゃありませんでした」
警察の事件捜査に協力する謎に満ちた美貌の吸血鬼作家・御崎禅（京本大我）と、人外に翻弄される新米編集者・瀬名あさひ（桜田ひより）のトラブルだらけな日々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”『憧れの作家は人間じゃありませんでした』を5月4日から独占配信。「念写」や「読心術」といった、人外ならではの能力で難事件を華麗に解決していく御崎が、人間と関わることで徐々に変化していく様も見どころ。
◆テレビドラマ（日本）：岸辺露伴は動かない「泉京香は黙らない」
『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで世界的な人気を誇る荒木飛呂彦氏の原作漫画を実写化した人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作となる『泉京香は黙らない』を 5月12日から見放題配信。露伴（高橋一生氏）の担当編集にして、良き相棒でもある泉京香（飯豊まりえ氏）が主人公となるシリーズ初の物語。今回、京香は露伴の一言からとんでもない怪異に巻き込まれる。原作者である荒木氏から脚本への協力を得て、世界からも注目を集める監督集団「5月」の関友太郎氏と平瀬謙太朗氏が書き下ろしたオリジナルストーリー。
◆テレビドラマ（日本）：ドラマ10「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」
中島健人が主演するハートフルでミステリアスなヒューマンコメディー ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』を5月6日から見放題配信。北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男の、気になる２人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決する、現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられる。
◆テレビドラマ（海外）：Prime Original「スパイダー・ノワール」（Spider-Noir／アメリカ）シーズン1
マーベル・コミックの「スパイダーマン・ノワール」をベースに、1930年代のニューヨークを舞台にした実写ドラマシリーズPrime Original「スパイダー・ノワール」シーズン1を5月27日から独占配信。ニコラス・ケイジ氏演じる、運に見放された年老いた私立探偵ベン・ライリーが、ある深い個人的な悲劇をきっかけに、かつてこの街で唯一のスーパーヒーローだった自らの過去と向き合うことを余儀なくされる姿を描く。
◆テレビドラマ（海外）：Prime Original「シタデル」（Citadel／アメリカ）シーズン2
世界的なヒットを記録した革新的なスパイ・シリーズの続編Prime Original『シタデル』シーズン2を5月6日から独占配信。記憶を失っていた精鋭エージェント、メイソン・ケイン（リチャード・マッデン）とナディア・シン（プリヤンカ・チョープラー・ジョナス）が、自らの過去と強大な影の組織「マンティコア」の正体に迫ったシーズン1から物語はさらにスケールアップ。本作ではさらなる陰謀が渦巻く中、スタンリー・トゥッチ演じるベルナール・オーリックらと共に、世界を股にかけた過酷なミッションに挑む。
◆バラエティー（日本）：「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4
一人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から「真実の愛」を求めて運命のパートナーを選ぶ恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4を5月1日から独占配信。4代目バチェロレッテには、シリーズ最年少の26歳で、トリリンガルモデルの平松里菜氏就任。「正式な交際経験がない」と語る彼女が、人生で初めて本気の愛に向き合う、最も情熱的なラブストーリーが微笑みの国・タイで繰り広げられる。
◆2026年5月新着予定作品一覧
【映画（日本）】
2026年5月1日（金）
『海街diary』
『海よりもまだ深く』
『三度目の殺人』
『そして父になる』
『宝島』※独占配信
『万引き家族』
2026年5月8日（金）
『恋を知らない僕たちは』
『うちの弟どもがすみません』
2026年5月14日（木）
『奇跡』
【映画（海外）】
2026年5月1日（金）
『デッドコースター』
『動物界』
『特捜部Q 吊された少女』
『ファイナル・デスティネーション』
『ファイナル・デッドコースター』
『ファイナル・デッドブリッジ』
『ファイナル・デッドサーキット』
『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』
2026年5月8日（金）
Prime Original『ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜』（Non È Un Paese Per Single／イタリア） ※午前7時から独占配信
2026年5月9日（土）
『FPU〜若き勇者たち〜』
2026年5月15日（金）
『MEG ザ・モンスター』
『リターン・トゥ・サイレントヒル』 ※独占配信
2026年5月28日（木）
『Mr.ノーバディ2』 ※見放題最速配信
【映画（韓国）】
2026年5月1日（金）
『対外秘』
『ベイビー・ブローカー』
【アニメ映画（日本）】
2026年5月1日（金）
『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』
『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』
『Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆』
2026年5月8日（金）
『劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』
『鋼の錬金術師 嘆きの丘（ミロス）の聖なる星』
2026年5月15日（金）
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−維新志士への鎮魂歌』
【テレビドラマ（日本）】
2026年5月1日（金）
『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』
『アポロの歌』
『家売るオンナ』
『家売るオンナの逆襲』
『過保護な若旦那様の甘やかし婚』
『高良くんと天城くん』
『4月の東京は…』
『体感予報』
『ふったらどしゃぶり』
『凛子さんはシてみたい』
2026年5月4日（月・祝）
『憧れの作家は人間じゃありませんでした』 ※独占配信
2026年5月6日（水・祝）
ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』
2026年5月8日（金）
『低体温男子になつかれました。』
2026年5月12日（火）
岸辺露伴は動かない『泉京香は黙らない』
【テレビドラマ（海外）】
2026年5月1日（金）
『愛の香り〜I Feel You Linger In The Air〜』（タイ）
『Only Friends』（タイ）
『カムバックマドンナ〜私は伝説だ』（韓国）
『恋にめばえて』（韓国）
2026年5月6日（水・祝）
Prime Original『シタデル』（Citadel／アメリカ）シーズン2 ※午後4時から独占配信
『秘録恋菓〜逃亡皇子の甘い約束〜』（中国）
2026年5月13日（水）
Prime Original『グッド・オーメンズ』（Good Omens／アメリカ）シリーズ最終回 ※午後4 時から独占配信
『シンデレラ・ロマンス』（中国）
2026年5月20日（水）
『冰雨火（ひょううか）〜BEING A HERO〜』（中国）
2026年5月27日（水）
『青雲伝 〜惹かれ合う二人、許されぬ愛〜』（中国）
Prime Original『スパイダー・ノワール』（Spider-Noir／アメリカ）シーズン1 ※午後4時から独占配信
【テレビアニメ（日本）】
2026年5月1日（金）
『MFゴースト 3rd Season BATTLE DIGEST』※3日先行
『HUNTER×HUNTER』
『魔法科高校の劣等生』
『魔法科高校の劣等生 来訪者編』
『魔法科高校の劣等生 第3シーズン』
『魔法科高校の劣等生 追憶編』
『魔法科高校の優等生』
2026年5月2日（土）
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON（第8期） No.170+1「More」』
2026年5月8日（金）
『鋼の錬金術師』
『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』
『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST(OVA)』
2026年5月15日（金）
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−追憶編』
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−星霜編』
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−新京都編』
【バラエティー（日本）】
2026年5月1日（金）
『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 ※午後8時から独占配信
2026年5月15日（金）
『相席食堂 S10』
【バラエティー（海外）】
2026年5月1日（金）
『ブリッピーのシンガポール・アドベンチャー』
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】