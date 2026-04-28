今シーズンもまだまだ人気継続中のデニムアイテム。「いつもと雰囲気の違うアイテムで気分を変えたい！」という人におすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】と【rokh（ロク）】のコラボアイテム。今回ご紹介するのは、デザイナーのロック・ファンが手がけた遊び心のある「デニムスカート」。rokhらしいひと癖あるデザインが、いつものカジュアルスタイルに新鮮さを添えてくれそうです。 2トー