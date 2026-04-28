日立の家電事業をノジマが買収4月、わが国の電機業界にとって、無視できないM&A案件が出てきた。家電量販店を運営するノジマが、日立の家電事業を買収することが明らかになった。具体的には、国内の家電品、空調機器などの事業を運営する日立グローバルライフソリューションズ株式会社(日立 GLS)が家電事業の新会社を設立し、ノジマが株式の80.1％を取得する。今回のM＆A案件は、双方の立場から見るとなかなか興味深い。ノジマ