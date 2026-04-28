2008～09年にテレビ朝日系で放送された「仮面ライダーキバ」でヒロイン・麻生恵を演じた女優・柳沢なな(39)が27日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。



【写真】美しき純白のウエディングドレス姿 日差しを浴びてまるでゴールド

ウエディングドレス姿の画像とともに、直筆署名入りのメッセージを掲載して報告した。報告全文は以下の通り。



◇ ◇

応援してくれている皆様

お世話になっている関係者の皆様へ

わたくし、柳沢ななは、かねてよりご縁をいただいておりました一般の方と結婚しており、先日、式を挙げました。

4月25日にデビュー25周年を迎え、たくさんの言葉や姿に支えられてきた日々が、静かに思い返されます。その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っています。

共に過ごすなかで、家族や仲間を大切にする愛情深さや、仕事に真摯に向き合う姿に尊敬の気持ちを抱くとともに、趣味を一緒に楽しむ時間に、これまでにない安心感と、新たな人生のはじまりを感じました。

まっすぐではない道のりだった二人ですが、辿り着いた幸せを大切に、これからは共に学び、歩んでいきたいと思っています。

支えてくださるすべての方へ感謝するとともに、ひとりの人として、そして表現者として、これからも成長していきたいと思っています。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

柳沢なな

◇ ◇



柳沢は1987年生まれ。日本テレビ系ドラマ「新・星の金貨」（2001年）、NHK大河ドラマ「利家とまつ～加賀百万石物語～」、映画「バトル・ロワイアルⅡ鎮魂歌」（2003年）などに出演した。



（よろず～ニュース編集部）