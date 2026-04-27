熊本県和水町にある諏訪原（すわのはる）遺跡で進められていた石棺の内部調査の結果が報告されました。 【写真を見る】ニュータイプの装飾古墳や"粘土郭"諏訪原遺跡の調査で新たな発見が続々熊本・和水町 去年12月から約5か月かけて調査されたのは、和水町にある諏訪原遺跡で見つかった石棺です。 その本体や蓋石の裏を見てみると…落書きのように、直線や曲線が描かれています。 これは「線刻（せんこく）」と言わ