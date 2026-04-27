Mrs. GREEN APPLEがMCを務めるバラエティ番組『テレビ×ミセス』（TBS系）のレギュラー第4回が、4月27日夜8時55分より放送される。 （参考：中島健人が再定義する“王道”セルフプロデュース能力の高さが叶える「最初はキュン！」のヒット） 今回の放送では、“プリンスチーム”として、中島健人、Snow Man 宮舘涼太、M!LK 塩粼太智がゲストに登場。巨大ジェンガでの対決や、ゲスト自ら持ち込みの