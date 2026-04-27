プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は26日、CREATOR部門所属のファン太を同日付で退団処分にすると発表し、理由を明らかにした。【画像】ZETA DIVISIONを退団処分ファン太が謝罪「申し訳ない気持ちでいっぱいです」（全文）公式サイトに「CREATOR部門 所属メンバー ファン太に関するご報告」を掲載。「事案の概要」として「外部からの連絡を受け、ファン太及び関係者にヒアリングを実施したところ、ファン太がこれまでに