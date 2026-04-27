ZETA DIVISION、人気ゲーム実況者・ファン太を退団処分・“事案”について説明「複数名との女性との間で、不貞行為」
プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は26日、CREATOR部門所属のファン太を同日付で退団処分にすると発表し、理由を明らかにした。
【画像】ZETA DIVISIONを退団処分 ファン太が謝罪「申し訳ない気持ちでいっぱいです」（全文）
公式サイトに「CREATOR部門 所属メンバー ファン太に関するご報告」を掲載。
「事案の概要」として「外部からの連絡を受け、ファン太及び関係者にヒアリングを実施したところ、ファン太がこれまでに複数名との女性との間で、不貞行為を行っていたことが認められました」と公表した。
その上で「弊社は日頃より、ZETA DIVISIONの所属メンバーに対して、高い倫理観及び社会規範の遵守を求めており、ファン太を含めて、それを徹底するための研修も実施してまいりました。しかしながら、今回判明したファン太の一連の行動は、上記のルールに反するものであり、ZETA DIVISIONを応援するファンその他の皆様や、他の所属メンバーに対する影響に鑑みても、その程度は重大であると判断しました。そこで、ZETA DIVISION としては、ファン太が ZETA DIVISION の所属メンバーとして在籍し続けることは不適切であるとの結論に至り、ファン太に対して退団処分を通知しました」とした。
そして「今回の処分によって生じる現在予定している出演イベント等についての影響は、現在精査中であり、順次その対応についてご報告することを予定しております。ファン太自身の退団後の今後の活動については、ファン太からのご報告をご確認ください」とし、同社としても所属メンバーへのコンプライアンス研修強化を徹底するとした。
ファン太は、ストリーマー／ゲーム配信者として人気。YouTubeのメインチャンネル登録者数は33万人。
【画像】ZETA DIVISIONを退団処分 ファン太が謝罪「申し訳ない気持ちでいっぱいです」（全文）
公式サイトに「CREATOR部門 所属メンバー ファン太に関するご報告」を掲載。
「事案の概要」として「外部からの連絡を受け、ファン太及び関係者にヒアリングを実施したところ、ファン太がこれまでに複数名との女性との間で、不貞行為を行っていたことが認められました」と公表した。
そして「今回の処分によって生じる現在予定している出演イベント等についての影響は、現在精査中であり、順次その対応についてご報告することを予定しております。ファン太自身の退団後の今後の活動については、ファン太からのご報告をご確認ください」とし、同社としても所属メンバーへのコンプライアンス研修強化を徹底するとした。
ファン太は、ストリーマー／ゲーム配信者として人気。YouTubeのメインチャンネル登録者数は33万人。