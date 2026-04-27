動画配信サービス「Netflix」のオリジナルシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が本日（27日）より世界独占配信がスタート。日本一有名な占い師として知られた細木数子の波乱の半生を描く作品で、俳優の戸田恵梨香が主演を務める。いよいよベールを脱ぐ本作のキャラクター相関図、新たな場面写真が公開された。【画像】戸田恵梨香＆伊藤沙莉、緊張感高まる場面写真本作は、独自に編み出した「六星占術」や「大殺界」「地獄に堕ちるわ