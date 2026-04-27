戸田恵梨香主演、Netflix『地獄に堕ちるわよ』相関図解禁 細木数子を取り巻く“人間関係”が明らかに
動画配信サービス「Netflix」のオリジナルシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が本日（27日）より世界独占配信がスタート。日本一有名な占い師として知られた細木数子の波乱の半生を描く作品で、俳優の戸田恵梨香が主演を務める。いよいよベールを脱ぐ本作のキャラクター相関図、新たな場面写真が公開された。
【画像】戸田恵梨香＆伊藤沙莉、緊張感高まる場面写真
本作は、独自に編み出した「六星占術」や「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの言葉で社会現象を巻き起こし、テレビや出版界で絶大な影響力を持った細木数子の“表と裏”に迫る人間ドラマ。
戦後の貧困から夜の街で頭角を現し、「銀座の女王」と呼ばれるまでにのし上がった後、占い師として一世を風靡する一方で、さまざまな黒い噂にも包まれたその実像を描き出す。
主人公・細木数子を演じるのは戸田恵梨香。17歳から67歳までを演じ切った。さらに、細木の自伝執筆を依頼される作家・魚澄美乃里役で伊藤沙莉が出演。対照的な2人の関係性を中心に、複雑に交錯する人間関係が、昭和から平成にかけての社会の変遷とともに描かれる。
公開された場面写真では、豪華な衣装に身を包み堂々と座る細木と、スーツ姿で対峙する美乃里の姿が印象的に切り取られており、緊張感あふれるやり取りを予感させる内容となっている。
美乃里が細木と向き合う中で見えてくるのが、彼女がいかにして、戦後の飢えた少女から「女帝」と呼ばれるまでになったのか。そこで映し出されるのは、細木数子の人生の表と裏を彩ってきた曲者たちだ。
細木が“生涯愛した男”江戸川一家総長・堀田雅也役の生田斗真をはじめ、細木の人生を暗転させる男たちを、奥野瑛太（キャバレーのオーナー・落合元役）、田村健太郎（大地主の息子・三田麻呂彦役）、中島歩（不動産会社の社長・須藤豊役）、杉本哲太（滝口組組長・滝口宗次郎役）らが演じる。
さらに、シンガーとしても活躍する三浦透子が昭和の大歌手・島倉千代子役として情感豊かな歌声で作品に彩りを添えるほか、クラブ運営の実務を担う弟・久雄役を細川岳、投資家・中園榮一役に高橋和也、昭和最大の思想家・安永正隆役に石橋蓮司、その娘である加藤十和子役に市川実和子。
そのほか、三田の母・三田キヨ役に余貴美子、細木数子の母・細木みね役に富田靖子、姉・細木明子と妹・細木幸子を周本絵梨香と金澤美穂が演じる。
戦後の焼け野原で飢え、貧しさから脱するため高校を中退して夜の街で働きはじめ、20歳そこそこでナイトクラブを次々と成功させて「銀座の女王」と呼ばれた細木。夜の街で培った人心掌握術を駆使し、その後占い師として一世を風靡する一方で、霊感商法や裏社会とのつながりなど、黒い噂が囁かれた女傑の素顔とは？戦後復興期の新橋、銀座、赤坂の賑わい、高度成長期とオイルショックによる終焉、そしてバブル経済期に視聴率と大金を産む寵児にかしずくマスコミ業界の内幕といった、昭和から平成にかけての60年にわたる風景を鮮やかに映像化しながら、女の壮絶な闘いと欲望渦巻く虚々実々のドラマが繰り広げられる。
富、名声、そして人の心までも手中に収めた一方で、その裏に潜む欲望や孤独――。一人の女性の壮絶な人生を通して、時代と人間の本質に迫る重厚な作品となっている。大型連休中に一気見必至だ。
あわせて、オリジナルサウンドトラックも本日より配信開始。音楽は、大河ドラマ『どうする家康』などを手がけたピアニストで作曲家の稲本響が担当。本作は、各シーンごとの映像に合わせて稲本が書き下ろしたフィルムスコアリングによって制作されており、Netflix日本制作作品として極めて高い完成度を誇る。数子があざ笑う声は「主演の戸田恵梨香さんご本人」というスペシャルヴァージョンも収録されている。
【画像】戸田恵梨香＆伊藤沙莉、緊張感高まる場面写真
本作は、独自に編み出した「六星占術」や「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの言葉で社会現象を巻き起こし、テレビや出版界で絶大な影響力を持った細木数子の“表と裏”に迫る人間ドラマ。
主人公・細木数子を演じるのは戸田恵梨香。17歳から67歳までを演じ切った。さらに、細木の自伝執筆を依頼される作家・魚澄美乃里役で伊藤沙莉が出演。対照的な2人の関係性を中心に、複雑に交錯する人間関係が、昭和から平成にかけての社会の変遷とともに描かれる。
公開された場面写真では、豪華な衣装に身を包み堂々と座る細木と、スーツ姿で対峙する美乃里の姿が印象的に切り取られており、緊張感あふれるやり取りを予感させる内容となっている。
美乃里が細木と向き合う中で見えてくるのが、彼女がいかにして、戦後の飢えた少女から「女帝」と呼ばれるまでになったのか。そこで映し出されるのは、細木数子の人生の表と裏を彩ってきた曲者たちだ。
細木が“生涯愛した男”江戸川一家総長・堀田雅也役の生田斗真をはじめ、細木の人生を暗転させる男たちを、奥野瑛太（キャバレーのオーナー・落合元役）、田村健太郎（大地主の息子・三田麻呂彦役）、中島歩（不動産会社の社長・須藤豊役）、杉本哲太（滝口組組長・滝口宗次郎役）らが演じる。
さらに、シンガーとしても活躍する三浦透子が昭和の大歌手・島倉千代子役として情感豊かな歌声で作品に彩りを添えるほか、クラブ運営の実務を担う弟・久雄役を細川岳、投資家・中園榮一役に高橋和也、昭和最大の思想家・安永正隆役に石橋蓮司、その娘である加藤十和子役に市川実和子。
そのほか、三田の母・三田キヨ役に余貴美子、細木数子の母・細木みね役に富田靖子、姉・細木明子と妹・細木幸子を周本絵梨香と金澤美穂が演じる。
戦後の焼け野原で飢え、貧しさから脱するため高校を中退して夜の街で働きはじめ、20歳そこそこでナイトクラブを次々と成功させて「銀座の女王」と呼ばれた細木。夜の街で培った人心掌握術を駆使し、その後占い師として一世を風靡する一方で、霊感商法や裏社会とのつながりなど、黒い噂が囁かれた女傑の素顔とは？戦後復興期の新橋、銀座、赤坂の賑わい、高度成長期とオイルショックによる終焉、そしてバブル経済期に視聴率と大金を産む寵児にかしずくマスコミ業界の内幕といった、昭和から平成にかけての60年にわたる風景を鮮やかに映像化しながら、女の壮絶な闘いと欲望渦巻く虚々実々のドラマが繰り広げられる。
富、名声、そして人の心までも手中に収めた一方で、その裏に潜む欲望や孤独――。一人の女性の壮絶な人生を通して、時代と人間の本質に迫る重厚な作品となっている。大型連休中に一気見必至だ。
あわせて、オリジナルサウンドトラックも本日より配信開始。音楽は、大河ドラマ『どうする家康』などを手がけたピアニストで作曲家の稲本響が担当。本作は、各シーンごとの映像に合わせて稲本が書き下ろしたフィルムスコアリングによって制作されており、Netflix日本制作作品として極めて高い完成度を誇る。数子があざ笑う声は「主演の戸田恵梨香さんご本人」というスペシャルヴァージョンも収録されている。