スピードスケート女子で五輪４大会に出場して計１０個のメダルを獲得し、今季限りで現役を引退した高木美帆さんが２６日放送のニッポン放送「笑福亭鶴瓶日曜日のそれ」に出演。１７日に行われた天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会について語った。園遊会で高木さんは代表メンバーとともにあでやかな振袖姿で出席。鶴瓶から「あれは、ええで。めちゃめちゃええで。日頃そんな姿見てないから。綺麗やん」と褒められた。高木さん