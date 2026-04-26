阪神は２６日の広島戦（甲子園）に１―０で零封勝利し、連敗は２でストップ。投手陣が好投を見せ、わずか２安打ながら鯉退治に成功した。先発・大竹耕太郎投手（３０）が７回１０５球を投げて４安打無失点、無四死球と抜群の投球で今季初白星。初回から緩急を生かした投球で鯉打線を翻ろうした。最大の山場は７回だった。二死から菊池、大盛の連打と盗塁で二、三塁のピンチ。それでも最後は勝田を二ゴロに仕留めた。「前回は