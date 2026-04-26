＜チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ3日目◇25日◇TPCルイジアナ（ルイジアナ州）◇7425ヤード・パー72＞シーズン唯一のチーム戦として行われる大会は第3ラウンドが終了した。＜連続写真解説＞マスターズ連覇マキロイのスイングをマネするための練習法って？ウィリアム・モウ（米国）とペアを組む金谷拓実は、フォアボール（ベストボール方式）で行われた第3ラウンドに「64」をマーク。トータル19アンダーに伸ば