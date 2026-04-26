金谷拓実組は「64」も23位に後退 「57」のフィッツパトリック兄弟が首位に浮上し最終日へ
＜チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ 3日目◇25日◇TPCルイジアナ（ルイジアナ州）◇7425ヤード・パー72＞シーズン唯一のチーム戦として行われる大会は第3ラウンドが終了した。
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ウィリアム・モウ（米国）とペアを組む金谷拓実は、フォアボール（ベストボール方式）で行われた第3ラウンドに「64」をマーク。トータル19アンダーに伸ばしたが、順位は23位タイに後退した。アレックスとマシューのフィッツパトリック兄弟（イングランド）が、「57」でトータルスコアを30アンダーまで伸ばし、単独首位に浮上。4打差のトータル26アンダー・2位にはオースティン・エックロート＆デイビス・トンプソン組と、アレックス・スモーリー＆ヘイデン・スプリンガー組（いずれも米国）が続く。昨年大会を制したアンドリュー・ノバク、ベン・グリフィン（ともに米国）組は、トータル21アンダーの16位タイで最終日へ向かう。大会最終日はフォアサム（オルタネートショット方式）で行われる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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