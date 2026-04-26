人気コスプレイヤーえなこが25日、自身のインスタグラムを更新。妹の結婚式に出席した振袖姿を公開した。「今日は…妹の結婚式に行ってきました」とつづり、妹とのツーショットを披露した。「妹は私と正反対の子で、おっとりしていて、親の手が一番かからない賢い子で2つ下で歳が近いこともあって、昔から仲の良い姉妹でした」とえなこ。「去年、お母さんと妹の3人でヨーロッパ旅行に行った時にプロポーズされたことを報告