巨人の田中将大投手（37）が25日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。妻から聞いたという子供たちの可愛いお願いを明かして笑顔を見せた。

この日のテーマは「回転寿司のこだわり」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃されると、「プロ入ってから妻と北海道で回転寿司行ったのはありますね。結婚してからかな？（2014年にメジャー移籍で）アメリカ行く前の話」とまずは答えた、好きな寿司ネタはウニというマー君。

「子供生まれてから行けてないんですけど、某回転寿司のお店では皿がたまったら入れるやつとかあるじゃないですか。子供が“パパと行きたい”と。戦力として、ただ“食べる要員”で。“そんなこと言ってたよ〜”っていうのを妻からも聞いて」と笑顔が止まらなくなった。

2012年に結婚した妻・里田まい（42）との間に10歳の長男、6歳の長女と2人の子供がいる。“某回転寿司”の店では皿5枚で抽選ゲームができるだけに、辻岡アナから「確かに子供の気持ちになったら来てほしいです。パパに5枚ずつどんどん食べてほしいですもん」と言われるとニッコニコなマー君だった。