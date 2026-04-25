◆ファーム・リーグ中日２―１巨人（２４日・ナゴヤ球場）巨人の三塚琉生外野手（２１）が２４日、持ち味の打撃で連日のアピールに成功した。ファーム・リーグ、中日戦（ナゴヤ）に「５番・左翼」で出場。４回２死の第２打席で右前打を放ち、４戦連続安打をマークすると、２点を追う６回１死二塁の第３打席では中堅への適時二塁打。「ピッチャーによって打席の立ち位置を変えている。狙うゾーンをしっかり絞って対応できた」