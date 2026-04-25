◆ファーム・リーグ 中日２―１巨人（２４日・ナゴヤ球場）

巨人の三塚琉生外野手（２１）が２４日、持ち味の打撃で連日のアピールに成功した。

ファーム・リーグ、中日戦（ナゴヤ）に「５番・左翼」で出場。４回２死の第２打席で右前打を放ち、４戦連続安打をマークすると、２点を追う６回１死二塁の第３打席では中堅への適時二塁打。「ピッチャーによって打席の立ち位置を変えている。狙うゾーンをしっかり絞って対応できた」と汗をぬぐった。

この日の２安打はともに左腕・マラーから放ち、前日２３日のサヨナラ打も西武の左腕・佐藤隼から。サウスポー攻略のカギはベテランからの助言にあった。「丸さんは左ピッチャーを打つのが上手なので、打席での待ち方や目付けを聞いて教えてもらっている。どういう意識で待っているのかいろいろ教えてくれるので、存在がすごく大きい」と背番号８の背中を追う。

課題としてきた左腕相手に結果を残し、上り調子。「左からも打てないとスタメンでは出られない。去年までは『左だったら嫌だな』という気持ちがありながら打席に入っていたけれど、今は自信を持って入れているので続けていきたい」。好調をキープし、１軍昇格をつかむ。（加藤 翔平）