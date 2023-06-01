25日、宮島ボートのマスターズチャンピオンは優勝戦6人の枠を争う準優勝戦が行われる。準優12Rは大会初Vへマジック2とした池田浩二が主役の座を譲らない。機良し、枠良しとなれば逆らえない。1着は鉄板級の堅さだ。次位争いは地元の上平を重視したが、良化ムードの白井や、機力上々の杉山も小差だろう。＜1＞池田浩二4日目はペラの形を変えていった。状態的には変わっていないかな。伸びていくことも下がることもない。元